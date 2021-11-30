أنتجت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عدة سيارات في مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين للتجريب.

وحسب البيانات التي أعلنتها تسلا ، فإن التراخيص المؤقتة تشمل إنتاج عدد محدود من الهياكل التجريبية ،مشيرة إلى أن هذه الهياكل مخصصة للتجريب في جرونهايده أو في مواقع خارجية لكن غير مسموح ببيعها.

ولم تبدأ عملية التجريب الرسمية في مصنع السيارات في جرونهايده بعد.

ويأمل الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك في إمكانية البدء في الإنتاج في المصنع خلال العام الحالي.

كانت مجلة "أوتو موبيل فوخه" الألمانية كتبت في إصدارها الأخير أنه تم إنتاج خمسة موديلات "واي" في "المصنع العملاق" القريب من برلين وذكرت أن تسلا تعتزم اعتبارا من كانون ثان/يناير القادم إنتاج 1000 سيارة أسبوعيا بشكل مبدئي على أن يتم رفع المعدل الإنتاجي بحلول منتصف العام، لكن الشركة لم تعلق على ما ذكرته المجلة في هذا الشأن.

وتعتزم تسلا في إطار خطوة توسع أولية إنتاج ما يصل إلى 500 ألف سيارة في كل عام ووصول عدد العاملين إلى نحو 12 ألف شخص.