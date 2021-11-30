ضبطت الشرطة الألمانية 27 كيلوجراما من الكوكايين داخل سيارة على أحد الطرق السريعة بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، حسبما أعلن مكتب مكافحة الجريمة بالولاية اليوم الثلاثاء.

وقدرت السلطات الألمانية قيمة المخدرات المضبوطة بما لا يقل عن 7ر2 مليون يورو.

وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الجريمة في الولاية إن القيمة السوقية لجرام الكوكايين تبلغ في الوقت الراهن 100 يورو، وأضاف أن من الممكن في مثل هذه الرحلات الطويلة تخفيف هذه المخدرات قبل بيعها.

وأوضح المكتب أن نقطة تفتيش تابعة لشرطة الحدود كانت تفتش سيارة ظهر أول أمس الأحد واكتشفت في صندوق السيارة وجود خبيئة بها 27 عبوة كوكايين.

وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة31/ عاما/ ولم تفصح جهات التحقيق عن مصدر هذه المخدرات ولا الجهة التي كانت في طريقها إليها.

وتولى فريق تحقيق مشترك من مكتب مكافحة الجريمة ومكتب الجمارك مباشرة الواقعة.