اجتمعت الجمعية الطبية الكويتية مع اللجنة الصحية بمجلس الأمة وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة لمناقشة أهم القضايا التي تخص الأطباء.

وذكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة اللجنة الصحية للجمعية الطبية بالحضور، أن الاجتماع ناقش العديد من مطالب الأطباء وهمومهم، حيث تمت مناقشة الخصومات للبدلات المالية للأطباء واستقالاتهم المتكررة بسبب عدم رضاهم عن سلم الرواتب المالي، فضلا عن سبب عدم تطوير ورفع مقاعد القبول في معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وبين د.الطوالة انه تمت أيضا مناقشة موضوع الرضا الوظيفي وتحسين بيئة العمل وزرع الاستقرار الوظيفي الآمن في العمل بالنسبة للأطباء من ناحية تفعيل أدوات حماية الطببب وبرامج الجودة للحد من الأخطاء الطبية.

وأكد أن الجمعية الطبية عرضت عددا من المطالب التي تخص الأطباء على اللجنة الصحية برئاسة د.صالح الشلاحي وممثلي وزارة الصحة، من بينها إيقاف خصومات البدلات وتثبيتها وزيادة الكادر المالي للأطباء، مطالبا بحلها جميعا بالتعاون والتنسيق بين كل الأطراف.