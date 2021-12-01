مبارك الخالدي



على وقع الجهود التي يقوم بها اتحاد كرة القدم واللجنة الفنية في الاتحاد لضبط برامج إعداد منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، اللذين يواجهان استحقاقات آسيوية وخليجية قادمة، وكذلك منتخب الشباب العائد للتو من المشاركة في بطولة غرب آسيا، تلقى مجلس ادارة اتحاد الكرة موافقة الاتحاد التايلندي لإقامة مباراة ودية في بانكوك في مارس المقبل، وذلك في اطار استعدادات الأزرق للمشاركة في التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023 في الصين والمقرر إقامتها في يونيو المقبل بنظام التجمع.



وكان الاتحاد قد أقر تنظيم معسكر إعدادي للأزرق تحضيرا لهذه المشاركة يقام في تركيا يناير المقبل، حيث يلتقي الأزرق مع منتخب مولدوفا.



وعلى صعيد الجهاز الفني المستقيل لاتزال اللجنة الفنية في حالة ترقب لمفاوضات رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف مع أحد الأسماء الكبيرة في عالم التدريب لتولي قيادة الأزرق في المرحلة المقبلة.



وفي شأن متصل قررت اللجنة الفنية الموافقة على طلب الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس لاختيار 3 لاعبين من المنتخب الأول للمشاركة مع الأولمبي في البطولة الخليجية الرابعة للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها في البلاد يناير المقبل، في توجه لاعتماد هذه التشكيلة لتكون النواة الأساسية للأزرق الكبير في المشاركات المقبلة.



وعلى صعيد منتخبنا الوطني للشباب وبعد مناقشة التقريرين الفني والإداري بخصوص المشاركة في بطولة غرب اسيا التي اختتمت مؤخرا في العراق، يتجه اتحاد الكرة الى اعتماد البرنامج الإعدادي لأزرق الشباب بإقامة تجمع اسبوعي للحفاظ على اللاعبين الذين اثبتت المشاركة انهم بحاجة الى الرعاية وتوفير كافة انواع الدعم الفني لبروز عدد من الاسماء اللافتة ستكون خير معين للكرة الكويتية مستقبلا والمتابعة الحثيثة لهذه المجموعة خلال بطولات المسابقات المحلية مع أنديتهم.