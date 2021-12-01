خضعت الكلية الأسترالية في الكويت لعملية تدقيق ومتابعة أكاديمية من قبل جامعة سنترال كوينزلند -شريكها الاستراتيجي، بهدف الحفاظ على مستواها التعليمي والمواصلة في تطوير خدماتها، واستمرار تلبية متطلبات مجلس الجامعات الخاصة لاعتماد الكلية كمؤسسة تعليم عال، ولضمان مطابقة البرامج التعليمية والمناهج بين الكلية وجامعة سنترال كوينزلند - أستراليا.



حضر الجلسة ممثلو جامعة سنترال كوينزلاند بقيادة: نائب الرئيس للتنمية العالمية اليستر داوسن، و مديرة مكتب نائب الرئيس للتنمية العالمية بريسيلا ستيفينز-غيني، وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا أ.د.ستيفين هول، وأستاذ مساعد في كلية الهندسة والتكنولوجيا أ.د.طلال يوسف، وغيرهم.