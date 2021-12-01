شارك ديوان المحاسبة في القمة العالمية لمبادرة الإنتوساي للتنمية حول «تأثير عمليات تدقيق الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» «عن بعد» أمس بمشاركة 123 مشاركا من مختلف الأجهزة الرقابية، وقام 14 مشاركا من: العراق وماليزيا ونيوزيلندا وفلسطين والصومال وجنوب أفريقيا وبلجيكا ولاتفيا ومولدوفا وتونس والهند باستعراض خبراتهم في عملية التدقيق.



ومثل ديوان المحاسبة وكيله بالإنابة يوسف المزروعي ومدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون بالندب وليد المزيدي ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة فاطمة درويش.



واستعرضت مدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة فاطمة درويش الدور الذي قام به ديوان المحاسبة من خلال الرقابة المسبقة بالديوان والذي تمثل بتشكيل فريق الطوارئ، والذي تم من خلاله استئناف الأعمال والمهام الخاصة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة خلال فترة التوقف المؤقت للأعمال بالجهات الحكومية خلال أزمة كورونا، وذلك خلال الفترة من 12 مارس حتى 29 يونيو، وسلطت الضوء على الآلية التي قام الفريق باتباعها للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد، عملا بما جاء بالمادتين 13 و14 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.