القاهرة - خلود أبوالمجد



تستعد الفنانة زينة التحضير لأول تجربة بعالم المنصات الرقمية، حيث اتفقت على بطولة مسلسل من 6 حلقات فقط بعنوان مؤقت هو «420 دقيقة» من المقرر عرضه حصريا على إحدى المنصات المشفرة، ولايزال العمل في مرحلة الكتابة، حيث يتولى التأليف الكاتب محمد رجاء، والإخراج لهاني خليفة.



صناع العمل لم يكشفوا عن أسماء الأبطال حتى الآن ولكن تردد، اسم الفنان رشدي الشامي، وتقوم الشركة المنتجة بالتنسيق مع زينة والمؤلف والمخرج بالتفاوض مع بقية النجوم للتعاقد معهم، حتى يتم التصوير فور انتهاء كتابة العمل وقبل انشغال الجميع بموسم الدراما الرمضانية ٢٠٢٢.