دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان علاء قاسم لـ «الأنباء» انه يجسد شخصية قاتل يتمتع بالإخلاص والشرف والمواقف الإنسانية والعشارية في غاية التشويق والإثارة.



وأضاف: ما يؤرقني أننا لا نكتشف شيئا فقط نحن نقلد الغرب واليوم نصور عشارية في منتهى الروعة والتشويق بأحداثها المكثفة، بالإضافة إلى روعة التصوير والإيقاع والإنجاز وهذا ما يحببه الجمهور، لكن لا يمكن الاستغناء عن الدراما التي تشمل 30 حلقة لأن موسم رمضان يتطلب ذلك، بالنهاية فهو مشروع تجاري أكثر مما هو فني، وكل نموذج من الأعمال الفنية سواء العشاريات أو المسلسل الذي يتألف من 30 أو 60 حلقة له تسويق آخر.



وعن مضمون العمل قال: تدور أحداث العشارية حول أربعة أصدقاء ينتمون إلى بيئات مختلفة إلا أنهم اجتمعوا في احد الأحياء العشوائية (اي الشعبية)، ونظرا لظروفهم الصعبة والحياة اليومية التي لا تحتمل قرروا ان يكون بينهم وثيقة شرف متعاهدين على الإخلاص والتفاني فيما بينهم، لكن العهد يذهب إدراج الرياح عند أول اختبار حقيقي لهم، وتتحول تلك الصداقة إلى صراع دام سببه المال والمرأة والبقاء للأقوى.



من أبرز الفنانين سوزان نجم الدين وأمل عرفة وأيمن رضا ونظلي الرواس وسلمى المصري وفراس ابراهيم وعبدالهادي بقدونس ولجين إسماعيل وزينة بارافي وهافال حمدي وأسامة الروماني العائد للدراما السورية بعد عقود من الزمن.