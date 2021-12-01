يملك ريال مدريد فرصة مثالية للابتعاد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك حين يستضيف أتلتيك بلباو اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة.



ويتربع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الصدارة برصيد 33 نقطة وبفارق 4 عن كل من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة ضد غرناطة يخوضها في 22 الشهر المقبل، وريال سوسييداد الذي سقط في نهائي الأسبوع أمام إسبانيول 0-1.



ويمر «الملكي» بفترة رائعة، إذ خرج منتصرا من مبارياته الست الأخيرة محليا وقاريا، ولم يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ خسارته اليتيمة في الثالث من أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة.



ويدخل نادي العاصمة لقاء اليوم ضد ضيفه الباسكي الثامن برصيد 20 نقطة والذي لم يفز على ريال في معقله منذ فبراير 2005، بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز الذي حققه الأحد على ضيفه إشبيلية القوي 2-1 بفضل هدف في الوقت القاتل للبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وفي ختام المرحلة الـ 15 من المسابقة، تعادل إلتشي مع مضيفه أوساسونا 1-1.



إيطاليا



يسعى ميلان إلى استعادة توازنه وسريعا والبقاء قريبا من نابولي المتصدر، وذلك حين يحل اليوم في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم ضيفا على جنوى.



يدخل «الروسونيري» لقاء جنوى الثامن عشر وهو يدرك أن عليه العودة بالنقاط الـ 3 إذا ما أراد الحلم بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما أنه بات متخلفا عن نابولي بفارق 3 نقاط بعد الخسارة التي تلقاها الأحد على أرضه أمام ساسوولو 1-3. ويدرك ميلان أن الخطأ ممنوع لأن جاره اللدود إنتر لا يتخلف عنه سوى بفارق نقطة قبل مباراته السهلة على أرضه ضد سبيتيسا، فيما يتقدم فريق بيولي بفارق 4 نقاط فقط عن أتالانتا الرابع.



ويعيش نابولي أفضل أيامه بتصدره الدوري بفارق 3 نقاط عن ميلان، لكن على فريق المدرب لوتشانو سباليتي ألا يقع اليوم في الفخ نفسه الذي سقط به ملاحقه ميلان، إذ انه يواجه العنيد ساسوولو الذي لم يكتف بالفوز على «الروسونيري» في معقله، بل أسقط أيضا يوفنتوس في تورينو (2-1) خلال المرحلة العاشرة.



ويأمل روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في تضييق الخناق على أتالانتا والبقاء في صلب الصراع على التأهل الى دوري الأبطال الموسم، حين يتواجه فريق «الذئاب» مع مضيفه بولونيا.