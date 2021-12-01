توج نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح بجائزة «القدم الذهبية»، في إمارة موناكو، وهي جائزة تمنح للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 28 سنة.



وفاز صلاح بالجائزة لعام 2021، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع «الريدز» خلال العام الحالي، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا. ونال صلاح الجائزة متفوقا على كل من الإسباني سيرجيو راموس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإسباني جيرار بيكيه، والفرنسي كريم بنزيما، والپولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيطالي جيورجيو كليني، والبلجيكي روميلو لوكاكو.



وترك صلاح، الذي حضر الحفل برفقة زوجته، آثار قدمه في موناكو، كما جرت العادة في هذه الجائزة.



الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من فاز بالجائزة العام الماضي.