أصدرت وزارة الإعلام «قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات» العدد الجديد من مجلة الكويت الذي تصدره ملف «الثقافة الرقمية»، وتضمن موضوعات متنوعة حول وسائل التواصل في المجتمع، الثقافة الالكترونية، المنصات الرقمية في الدراما المحلية، ضوابط تعزيز قدرات الأمن السيبراني والاحتيال الإلكتروني.



كما احتوى العدد على مواكبة الأعياد الوطنية للدول الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، ومملكة البحرين، إضافة إلى اليوم العالمي للطيران، ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.



إلى جانب موضوعات تتناول المؤرخ سيف مرزوق الشملان، التنمية المستدامة، كويت الإنسانية تزين الجسور والشوارع والميادين حول العالم، ومنطقة الصباحية التي تعتبر أول منطقة نموذجية في الكويت وغيرها من الاستطلاعات والمقالات والزوايا الثابتة.



وقالت رئيس التحرير عائشة العسعوسي إن المجلة دخلت حيز التحول الرقمي منذ عدد نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني، والذي يتيح للقراء من داخل الكويت وخارجها التصفح الإلكتروني، مع توفر خاصية الاشتراك الدوري في المجلة.



وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للمجلة يتيح الفرصة للمشتركين في الاطلاع على كل الأعداد السابقة والجديدة، مع الحصول على المعلومات والتصفح بكل سهولة ومرونة، كما يتيح بالوقت ذاته لغير المشتركين الاطلاع على إعداد محددة من المجلة، داعية القراء لزيارة الموقع الإلكتروني والتعرف على المزيد من الخدمات المتاحة عبر Kuwaitmagazine.media.gov.kw.



وذكرت العسعوسي أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة يعتبر خطوة نحو التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الإلكترونية للقراء بكل يسر وسهولة، وذلك مواكبة للتطور التقني العالمي وتماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035».