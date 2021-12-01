طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، بإعادة تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر «اليرموك» بين بلاده وسورية، الموقعة بين البلدين عام 1987.



واعتبر الحنيفات، خلال لقاء مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الجانب السوري يتجاوز تلك الاتفاقية، عبر ازدياد أعداد السدود والحفائر على الأراضي السورية بعد توقيع الاتفاقية.



وأوضح الوزير أن الأردن يتعامل مع «الأشقاء السوريين» وفق منظومة متكاملة، إذ من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، مضيفا أن اتفاقية ملف المياه يجب أن تفعل حتى تكون «المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد»، وفق حديثه.



ونصت الاتفاقية على توفير المياه والطاقة الكهرومائية التي يحتاج اليها البلدان (سورية والأردن)، عن طريق إنشاء سد «الوحدة»، الذي انتهى تنفيذه عام 2007 بسعة 110 ملايين متر مكعب.



وفي تقرير لصحيفة «الغد» الأردنية، مطلع العام الحالي، أفادت مصادر حكومية أردنية، بأن قانون العقوبات الأميركية (قيصر) المفروض على الحكومة السورية، كان يعتبر عائقا لعودة اتفاق المياه بين البلدين.



وتضمن التقرير أرقاما «غير رسمية»، تشير إلى أن الأردن لا يحصل على أكثر من 20% من حقوقه المائية من سورية.



وفي 28 من سبتمبر الماضي، اتفق الأردن مع حكومة دمشق على إعادة تفعيل اتفاقية المياه المشتركة الموقعة عام 1987.