القاهرة - سامي عبدالفتاح



في أول قرار له بعد إعادة انتخابه رئيسا للأهلي لدورة انتخابية جديدة، قرر محمود الخطيب إعلان حالة الطوارئ في النادي لفك حالة الاشتباك المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بعد أن تداخلت مواعيد بطولة كأس العالم للأندية، مع الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مما يهدد الأهلي بخسارة عدد من نجومه الدوليين والأجانب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.



وكان الاتحاد الدولي قد أجرى مساء الأول من أمس قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستجرى في الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، فيما تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بين 9 يناير و6 فبراير المقبل، وهو ما يعني تداخل 4 أيام بين البطولتين. ومن دون تردد، قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لرفع الضرر الواقع على الأهلي (بطل أفريقيا) بسبب تداخل المواعيد. وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة بالمونديال، حيث يواجه الجزيرة بطل الدوري الإماراتي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في مباراة الافتتاح. وحسب القرعة، يلتقي الأهلي مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني للمونديال، بينما يلعب الهلال السعودي بطل آسيا مع الفائز من مواجهة الجزيرة ضد أوكلاند. ويشهد دور الـ 4 مواجهة قوية بين بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية والفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري المكسيكي، فيما يواجه تشلسي بطل أوروبا الفائز من مواجهة الهلال مع الصاعد من لقاء الجزيرة وأوكلاند.