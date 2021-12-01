اعتبر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أن سباق الفورمولا 1 في جدة الأحد المقبل سيظهر للعالم صورة المملكة الجديدة.



وأعلن الأمير خالد أن موقع السباق بمدينة جدة أوشك على الانتهاء قبل الحدث الرياضي الرئيسي الأسبوع المقبل، بعد أكثر من عام بقليل من إعلان المملكة كأحدث مضيف في الخليج لسباقات الفورمولا واحد.



وأوضح أنه «عندما نثبت خلال أيام أن السباق سيقام في الوقت المحدد له، فإن هذا سيكون بمنزلة إشارة إلى العالم.. من هم السعوديون وما هي إمكانيات المملكة».



وأضاف: «نستطيع أن نقول ان الحلبة أصبحت جاهزة بنسبة 95%، وبقيت نسبة 5%، وهي عبارة عن أشياء بسيطة من الترويج إلى التشجير والتزيين. كل ما يتعلق بالسباق انتهى العمل به». وقد يتوج السائق الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) بلقب السائقين في السعودية، وهي واحدة من 4 دول في الخليج تستضيف سباقات فورمولا 1 هذا العام، الى جانب البحرين وقطر (المدرجة حديثا أيضا على الرزنامة) وأبوظبي.



والسباق هو من بين العديد من الأحداث الكبرى التي وجدت طريقها في الآونة الأخيرة إلى المملكة، بعد ملاكمة الوزن الثقيل والجولات الأوروبية للغولف.



والفورمولا1 جزء من حملة لإظهار وجه أكثر انفتاحا للمملكة، حيث تحاول أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جذب الشركات الأجنبية بينما تعمل على تنويع اقتصادها.



واعتبر الأمير خالد الفيصل أن السعودية «دائما محاربة، منذ سنوات وهي محاربة لأسباب سياسية»، مضيفا: «هناك أناس لا يريدون نجاح المملكة».



وتابع: «هناك من يريدون أن تبقى المملكة متأخرة ويقولون انها ضد حقوق الإنسان (...). لا أحد كاملا، حتى الدول الكبرى المتمسكة بالحرية وحقوق الإنسان عندها ما يكفيها في هذا المجال من انتقادات».



وقال: «نحن واثقون في أنفسنا، والحرب ستستمر ونحن سنستمر في طريقنا، والباب مفتوح للجميع من أجل زيارتنا ومعرفة من نحن».



وتوقع رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن يصل عدد المشجعين خلال السباق إلى 40 ألف متفرج، بما في ذلك 8 آلاف من الخارج.



وأكد أنه«لا قيود على اللباس»، لكن «نتوقع من الناس أن يحترموا المكان الذي يأتون إليه كما هو الحال في أي مكان خارج المملكة»، مضيفا: «لا أحد سيرتدي ملابس سباحة في الحلبة مثلا».