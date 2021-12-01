يحيى حميدان



تلقت ادارة نادي برقان موافقة الهيئة العامة للرياضة على تخصيص المقر القديم لنادي الشباب ليكون مقرا دائما للنادي حديث التأسيس.



وتقدم رئيس نادي برقان هملان الهملان بالشكر لمسؤولي الهيئة وإدارة نادي الشباب ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، على دعمهم نادي برقان في عملية تخصيص المقر، مؤكدا أن هذا الأمر سيسهم في الارتقاء بمستوى الفرق والألعاب بالنادي في المستقبل القريب.



وكان مركز شباب القصور مقرا لإدارة برقان في السنوات الماضية، في حين كانت فرقه بمختلف الألعاب والمراحل العمرية تتدرب في عدة أماكن وهو ما كان يشكل صعوبة بالنسبة للنادي.