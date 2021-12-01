عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.كامل العبدالجليل، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور والمقترحات لوضع خطة معتمدة بين الطرفين لتنمية مهارات الطلبة عن طريق ورش العمل والمهرجانات والأنشطة التربوية.



وأكد اليعقوب حرص وزارة التربية بكل قطاعاتها على بناء شخصية الطالب، مشيرا الى أن التعاون المستمر مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يساهم في صقل مواهب وقدرات الطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية، كما بحث الطرفان خلال الاجتماع سبل تفعيل القراءة ونشر الثقافة لدى الطلبة والعاملين بوزارة التربية وسبل تفعيل المبادرات المشتركة، على أن يعقد اجتماع آخر لاحقا لبحث البروتوكول المشترك بين وزارة التربية والمجلس الوطني.



حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.ياسين الياسين ‏والموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري ومدير إدارة التقنيات التربوية د.غانم السليماني ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل والناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري ومدير إدارة الثقافة بالمجلس الوطني عائشة المحمود.