أعلن متحدث باسم المحكمة العليا في مدينة تسيله الألمانية بعد جلسة استماع شفهية عن تسوية غير متوقعة للنزاع القضائي حول نافذة تبرع بها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر لكنيسة ماركتكيرشه/كنيسة السوق/ في هانوفر.

بذلك يمكن تركيب النافذة التي صممها الفنان الشهير ماركوس لوبرتس، حيث تأتي خطوة تركيب النافذة متأخرة بأكثر من ثلاثة أعوام.

كان وريث المهندس المعماري الذي صمم الكنيسة تقدم بدعوى لمنع تركيب النافذة بدعوى أنها تدمر البساطة التي أبدعها زوج والدته ديتر أوسترلين في المقصورة الداخلية للكنيسة. وكانت محكمة هانوفر رفضت الدعوى في نهاية 2020، لكن وريث أوسترلين تقدم باستئناف على الحكم.

وقال المتحدث إن قضاة المحكمة أوضحوا أن تركيب النافذة جائز بموجب قانون حماية الملكية الفكرية ولإنهاء النزاع القضائي، اقترح القضاة تسوية تم قبولها من كل من وريث المهندس المعماري ودائرة الكنيسة.

واتفقت الأطراف المعنية على وضع لافتة إرشادية تنبه إلى أن نافذة لوبرتس تم تركيبها في وقت لاحق على إنشاء الكنيسة.

وتحمل النافذة رسم شخص باللون الأبيض على الأرجح هو الإصلاحي مارتن لوتر بالإضافة إلى ذباب أسود كبير الحجم.

وحسب المحكمة، فإن من المنتظر أن تنبه اللافتة الإرشادية كل زائري الكنيسة أن يدركوا " التباين الذي صنعته نافذة لوبرتس وأن يعوا التشكيل البسيط لبقية أجزاء المقصورة الداخلية وهكذا يمكنهم أن يستوعبوا على نحو خاص عظمة العمل الذي أبدعه البروفيسور أوسترلين".