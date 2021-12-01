تتصدى الشرطة الألمانية بحملة على مستوى ألمانيا للمنشورات التي تتضمن محتويات يعاقب عليها القانون على الإنترنت.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء يُجرى تنفيذ 90 حملة شرطية، تتضمن عمليات تفتيش للمنازل أو استجوابات، في كافة الولايات الألمانية الستة عشر.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن هذه سابع حملة تنظمها الشرطة لمكافحة منشورات الكراهية.

وتعد التهديدات أو الإكراه أو خطاب الكراهية على الإنترنت جرائم جنائية يمكن أن يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وذكر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، الذي يتولى تنسيق الحملة، في بيان: "اغتيال المسؤول المحلي لمدينة كاسل، فالتر لوبكه، أو الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله أظهر ما يمكن أن يحدث عندما يتطرف جناة على الإنترنت وتتحول الكراهية إلى عنف جسدي".

وأضاف المكتب في البيان: "عدد منشورات الكراهية التي رصدتها الشرطة تشير إلى زيادة حادة جديدة في عام 2020".

وبحسب البيانات، تم العام الماضي تسجيل 2607 حالات من خطاب الكراهية، بزيادة قدرها 1ر71% مقارنة بعام .2019

ولا تستبعد السلطات وجود عدد كبير من الحالات غير المرصودة، حيث جاء في البيان: "لأن العديد من المنشورات الجنائية ذات الصلة لا يتم الإبلاغ عنها أو لا تعلم عنها سلطات الأمن شيئا، لأنها تُنشر في منتديات ومجموعات نقاش مغلقة".

وأنشأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية حديثا "هيئة الإبلاغ المركزية للمحتويات الجنائية على الإنترنت"، والتي من المقرر اعتبارا من العام المقبل أن تتلقى أيضا بلاغات عن منشورات الكراهية والتحريض على الإنترنت. ويأتي إنشاء الهيئة على خلفية تعديل تشريعي يلزم مزودين محددين لخدمات الاتصالات الإلكترونية بعدم حذف المحتويات الجنائية فحسب، بل بإبلاغ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية عنها أيضا.