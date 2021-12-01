أعلنت روسيا عن إنتاج الروبوت العسكري "ماركر" الجديد، والذي يمتلك القدرة على عبور الأنهار، وحمل مختلف الأسلحة وإطلاق طائرات مسيرة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الروبوتات البشرية بموسكو يفغيني دودوروف - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن أحدث الاختبارات أظهرت أن روبوت "ماركر" يستطيع أن يعبر الأنهار في حوض مائي يزيد عمقه على 0.8 متر وإمكانية استخدامه كحارس للمنشآت.

ويعد روبوت "ماركر" أكثر الاختراعات الروسية تطورا في مجال التقنيات الروبوتية الذاتية الحركة، ويستطيع التعرف على أشياء تعترض طريقه بفضل الذكاء الاصطناعي، ويزن 3 أطنان.