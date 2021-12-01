أمرت السلطات الصحية الأرجنتينية، اليوم/الأربعاء/، بعزل جميع ركاب وطاقم سفينة سياحية بعد اكتشاف حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت السلطات - وفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن السفينة السياحية (هامبرج) كانت قادمة من جمهورية الرأس الأخضر في قارة إفريقيا، وترفع علم جزر الباهاما، ووصلت إلى ميناء بوينس آيرس الأرجنتيني وعلى متنها 170 راكبًا و156 من أفراد طاقمها.

وأضافت أن قرار عزل السفينة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها الدولة لوقف انتشار المتحور الجديد.

وأكدت السلطات أن الأرجنتين لم تسجل حتى الآن أي حالة لمتحور "أوميكرون" على الصعيد المحلي، لكن البلاد سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة بفيروس "كورونا".