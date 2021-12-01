جرى اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في أكثر من50 1نموذجا متعدد الوظائف للطابعات التي تنتجها شركة "اتش بي" الأمريكية الرائدة في سوق الطابعات، حسبما أفادت شركة الأمن الفنلندية التي اكتشفت تلك العيوب.

وأعلنت شركة "اف-سكيور" المتخصصة في أمن البيانات أن المهاجمين يمكن أن يستغلوا العيوب أو الثغرات الأمنية للسيطرة على الطابعات غير المحمية وسرقة المعلومات. وحذرت الشركة من أنه في الحالات القصوى، يمكن اختراق شبكات كاملة وإحداث ضرر هائل.

ولم يتسن الوصول إلى شركة "اتش بي" للتعليق على هذا الأمر إلا أنه وفقا لـ"اف-سيكور" فإن الشركة، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، نشرت بالفعل تحديثات برامج لسد الثغرات الأمنية الحالية في طابعاتها.

وحذرت "اف-سكيور" من خطورة اختراق الشبكات قائلة "لا يشمل هذا فقط الوثائق التي تتم طباعتها أو مسحها ضوئيا أو ارسالها بالفاكس، لكنه يشمل أيضا معلومات حساسة مثل كلمات مرور وبيانات وصول يتصل بها الجهاز مع بقية الشبكة".