قررت كوريا الجنوبية استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام عبر خاصية الفيديو الأسبوع المقبل، بدلا من إقامته وجها لوجه كما كان مقررا، وذلك خوفا من تفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء (يونهاب) ، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام سيُعقد كـ"مؤتمر كامل عبر الإنترنت" يومي 7 و8 ديسمبر الجاري كما هو مقرر، موضحا أن وزير الخارجية "جونغ وي-يونغ" ووزير الدفاع "سوه ووك" سيشتركان في رئاسة المؤتمر مع رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة "جان بيير لاكروا" كما سيشارك اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في المؤتمر بأنفسهما.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة أعرب عن دعمه لقرار الحكومة الكورية بشأن المؤتمر ، بالنظر إلى الوضع الحالي للفيروس، مع مواصلة التواصل مع الدول ذات الصلة.

وكان من المقرر أن يجتمع حوالي 400 مشارك من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك وزراء الخارجية والدفاع، في المؤتمر الهادف إلى تقييم المهام الجارية وتقديم تعهدات لتحسين أداء عمليات حفظ السلام الجارية، ومع ذلك، سيتمكنون من الانضمام إلى المؤتمر عبر الفيديو ليتم بثه مباشرة على موقع يوتيوب وموقع UN Web TV، وقالت الوزارة إن القائمة النهائية للمشاركين لم يتم تأكيدها بعد.