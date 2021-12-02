عاطف رمضان



قام مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد المحلات في منطقة السالمية يقوم بتجميع وتركيب العلامات التجارية المقلدة على الأحذية ويقوم ببيعها على أنها أصلية، كما أنه يقوم بطباعة العلامات المقلدة على السلع باستخدام اللاصق الحراري. وقام فريق الطوارئ بالوزارة بضبط كمية كبيرة من السلع المقلدة للعلامات التجارية لأشهر الشركات العالمية، وتم التحفظ على المضبوطات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، حيث يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لمكافحة السلع المقلدة وتطبيق القوانين.