بشرى شعبان



ضمن المشاريع التشغيلية لإدارة رعاية الأحداث لعام 2021- 2022 نظمت الإدارة حفلا لتكريم الدار المثالية والموظف المثالي على مستوى الدور والأقسام التابعة للإدارة، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي ومدير الإدارة د.جاسم الكندري وموظفي الدور، لتشجيع الموظفين وتمييز الملتزمين لتحقيق هدفين، أولهما مكافآتهم على جهودهم للارتقاء بالعمل، بجانب تحفيز الآخرين لخلق روح تنافسية بما يصب في صالح العمل. وعلى الصعيد ذاته افتتحت الإدارة ورشة الخياطة بدار الفتيات في مبادرة كريمة من مبرة الكنادرة الخيرية التي قدمت الدعم المطلوب لتأسيس المشروع لتعليم الفتيات حرفة بعد خروجهن للحياة العامة مما يصقل مهاراتهن الحياتية، بالإضافة الى افتتاح مشروع حديقة دار الفتيات لخلق جو ترفيهي وأسري للنزيلات.