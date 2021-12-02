أكد وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا بأن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام لم يبتزوا المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة بشأن جائحة كوفيد-19 تتعلق بالصحة قبل أي شيء آخر. ويقف ديوكوفيتش على بعد لقب واحد كبير من تحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال مع 20 لقبا، في البطولة المقررة في يناير المقبل، لكنه يرفض الكشف عما إذا كان تلقى اللقاح من عدمه. وكان سيردان ديوكوفيتش والد النجم الصربي كشف عن أن نجله قد لا يدافع عن لقبه في أستراليا، بسبب قواعد التلقيح الإلزامية ضد فيروس كورونا، مشبها القيود بـ «الابتزاز»، وكشف في حديث مع قناة «برادا تي في» المحلية «بالطبع يرغب بشدة في الذهاب، لأنه رياضي وهناك العديد من شعبنا، من الجالية الصربية هناك والتي ستكون سعيدة برؤية نوفاك».