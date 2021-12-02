سجل الكرواتي ماريو باساليتش ثلاثة أهداف وقاد فريقه أتالانتا للفوز على ضيفه فينيزيا 4-0، في افتتاح مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحقق باساليتش «هاتريك» في الدقائق 7 و12 و67، فيما أضاف الهولندي تون كوبماينرز الرابع (57).



وعزز أتالانتا مركزه الرابع برصيد 31 نقطة، وضيق الخناق على الإنتر حامل اللقب، ومتأخرا بفارق نقطة عن الوصيف ميلان. ورفع أتالانتا رصيده إلى 9 مباريات من دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات، وذلك منذ خسارته أمام مان يونايتد الانجليزي 2-3 في 20 أكتوبر في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وفي ساليرنو، استعاد يوفنتوس توازنه بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 2-0، سجلهما الارجنتيني باولو ديبالا في (21) والبديل الإسباني ألفارو موراتا (70). ورفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن فيورنتينا السادس. وقال المدافع المخضرم جورجيو كييليني بعد الفوز: «الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الشعور بالمسؤولية، لقد قدم لنا يوفنتوس الكثير، هناك أوقات في الحياة يتعين عليك فيها رد الجميل». وفي مباراة ثالثة، فاز فيورنتينا على ضيفه سامبدوريا 3-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. وتختتـــم المرحلــــة الـ 15 لـ «الكالتشيو» بمواجهتين، حيث يلعب في الأولى تورينو على ملعبه مع إمبولي، فيما يحل اودينيزي ضيفا على لاتسيو في الثانية.