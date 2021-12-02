بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع سفيرة المملكة المتحدة الصديقة لدى الكويت بليندا لويس عددا من المواضع ذات الاهتمام المشترك بالاضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الاقليمية والدولية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ حمد جابر العلي استقبل بمكتبه امس السفيرة لويس، وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامبسون والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد بحري بول مولفيـنـــي والسكـــرتير الثاني بإدارة أوروبا بوزارة الخارجية عمر الدويسان.



الى ذلك، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي بمناسبة الذكرى الـ 50 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ حمد جابر العلي أعرب في برقيته عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.