آلاء خليفة



أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بجامعة الكويت د.سلمان العنزي عن فوز قائمة الدوائية في انتخابات جمعية كلية الصيدلة بـ 150 صوتا، وتلتها قائمة الرؤيـة بـ 62 صوتا. وكانت عملية الاقتراع في انتخابات كلية الصيدلة بجامعة الكويت قد بدأت في تمام الساعة 9 صباحا، وتم إغلاق الصناديق الساعة 3 ظهرا، وخاضت القائمتان الانتخابات لأول مرة، حيث فازت المستقلة بالتزكية العامين الماضيين، و«الصيدلية» قبلها على مدار 3 سنوات بالتزكية كذلك.



وقال العنزي إن انتخابات هذا العام تميزت بعرض مباشر للأجواء الانتخابية ولنتائج الفرز من خلال استوديو جريدة آفاق الجامعية، وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع اللجان العاملة في الانتخابات بما فيها اللجنة الإعلامية على جهودهم في تغطية أحداث الانتخابات بطريقة حديثة وسلسة تواكب العصر الحديث والطفرة التكنولوجية. بدورها، قالت رئيسة لجنة اقتراع انتخابات جمعية الصيدلة طالبات شيخة السعيد إن أجواء الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر خلال العملية الانتخابية في كلية الصيدلة، موضحة أن عدد المقترعات وصل 100 طالبة من أصل 371 طالبة حتى الساعة 12 ظهرا. وحول القوائم التي تخوض انتخابات جمعية الصيدلة، أوضحت أن قائمة الرؤية وقائمة الدوائية تتنافس على انتخابات جمعية الصيدلة.