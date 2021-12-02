بدأت المواجهة السنوية المتجددة كل شتاء بين نازحي الشمال السوري والعواصف الهوائية والأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة، وتعرضت عشرات الخيام لأضرار كبيرة بسبب العاصفة الهوائية ورياحها شديدة السرعة والهطولات المطرية في مناطق مختلفة من محافظة إدلب وحلب.



ووثق فريق «منسقو الاستجابة» تضرر أكثر من 13 مخيما في ريف إدلب الشمالي وريف حلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر، إضافة إلى أضرار ضمن المواد الداخلية ضمن الخيم. وأشار في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إلى أن مجمل الأضرار يعود إلى سوء الخيام المستخدمة ضمن المخيمات المسماة «خيام السفينة» وهي غير قادرة على مقاومة العوامل الجوية، إضافة إلى اهتراء مئات الخيام نتيجة طول المدة الزمنية وعدم الاستبدال بها خياما جديدة.