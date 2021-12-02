بيروت - عامر زين الدين



زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ترافقه زوجته نورا مساء امس الاول السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول العشاء الى مائدتها. وقال جنبلاط: «كانت مناسبة لتبادل الآراء حول شؤون شتى خاصة الوضع السياسي والمعيشي وسبل الخروج من هذا الجمود القاتل والذي ينعكس على كل شيء». وكان جنبلاط استضاف ظهرا سفيرة فرنسا آن غريو في قصر المختارة، وشدد أمامها على المصالحة التي جرت عام 2001 مع البطريرك الراحل نصر الله صفير، كما دعا الحكومة الى الاجتماع بغض النظر عن المواقف بشأن القضاء والاستقالات الحكومية لاستمرار التفاوض مع البنك الدولي.



بدورها، أعربت غريو عن «وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان للخروج من الأزمات التي يمر بها».