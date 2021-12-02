عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس متهمين لمدة أربع سنوات وقضت مجددا ببراءتهما من تهمة حيازة أكثر من 40 ألف طلقة نارية بلا ترخيص ومحاولة تهريبها إلى دولة خليجية مجاورة لبيعها هناك.



وأرجعت المحكمة براءة المتهمين إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش بحقهما، مبينة أن الحكم الاستئنافي التفت عن طلب الدفاع بشأن بطلان التحريات، وأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.



وقال دفاع المتهمين، المحامي محمد خريبط إن الحكم النهائي ببراءة موكليه جاء وفقا لصحيح القانون، مبينا أن المحكمة أخذت بدفعه بخلو التحريات التي بني عليها إذن التفتيش من اسم معلوم لمن تخصه المضبوطات، كما أن الأوراق خلت من أي دليل إدانة.