سعود عبدالعزيز



بعد أيام من إغلاق رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة عيادة طبية في منطقة الفروانية، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في حينه، استطاع رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مكتب جليب الشيوخ من ضبط وافدين آسيويين امتهنا تطبيب الوافدين من مخالفي قانون الاقامة. وعثر رجال الامن في شقة استغلها الآسيويان على كمية ليست قليلة من الأدوية والتي كانا يقومان ببيعها الى المرضى الذين يترددون عليها.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى رجال مباحث الجليب عن تردد اعداد غير قليلة على شقة في الجليب على مدار الساعة وعليه تم اجراء التحريات والتي اكدت استغلال الشقة في تقديم الخدمات الطبية ليتم تنفيذ المداهمة وإلقاء القبض على الوافدين حيث تبين انهما يقسمان الأدوار فيما بينهما فأحدهما ينتحل صفة طبيب والآخر صفة ممرض، واعترفا بأنهما يقدمان الخدمات الصحية وأنهما ليسا خريجي اي من الجامعات الطبية في بلديهما.