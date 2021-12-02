حذر عمدة لندن صادق خان، ركاب مترو أنفاق لندن ووسائل المواصلات الأخرى من أن عدم ارتداء الكمامة خلال ركوب المواصلات العامة سيعرضهم لغرامة تصل إلى 200 جنيه استرليني.



وقال خان ـ في تصريحات نقلتها صحيفة «ايفيننج ستاندارد» البريطانية/الثلاثاء/ ـ إن تطبيق قواعد تغطية الوجه في مترو الأنفاق والحافلات والخدمات العامة الأخرى التي تديرها هيئة النقل في لندن ستزداد بعد أن عادت إلزامية مرة أخرى من قبل الحكومة. وأضاف أنه «بفضل صلاحيات الإنفاذ المناسبة، ستتمكن هيئة النقل في لندن الآن من العمل مع الشرطة لتعزيز الامتثال لكل مستخدمي المواصلات العامة، مع مواجهة القلة التي ترفض ارتداء غطاء للوجه بفرض غرامة مالية». وأصبحت أقنعة الوجه إلزامية أيضا في المتاجر والبنوك ومكاتب البريد ولدى مصففي الشعر، حيث يسعى مجلس الوزراء لإبطاء انتشار طفرة «أوميكرون».