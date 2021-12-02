ذكر العياش أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية 9 أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، كالاتي:

أولا: الكليات العملية

1 - د. عبدالوهاب سالم المسلم كلية الهندسة والبترول الهندسة الكيميائية - أستاذ

2 - د. محمد وائل بيدس كلية الهندسة والبترول الهندسة الكهربائية - أستاذ

3 - د. أبرار ناهس العنزي كلية طب الأسنان العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

4 - د. أسماء محمود اليحيى كلية طب الأسنان العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

5 - د. حامد هلال الحمادي كلية علوم الحاسوب العلوم - أستاذ مشارك

ثانيا: الكليات الإنسانية والاجتماعية

1 - د. سعاد عبدالعزيز الفريح التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ

2 - د. أمينة سالم الديحاني الآداب اللغة العربية وآدابها - أستاذ مشارك

3 - د. أنس فيصل التورة الحقوق القانون الخاص - أستاذ مشارك

4 - د. ثامر عموش المطيري الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك