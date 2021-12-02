ذكر العياش أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية 9 أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، كالاتي:
أولا: الكليات العملية
1 - د. عبدالوهاب سالم المسلم كلية الهندسة والبترول الهندسة الكيميائية - أستاذ
2 - د. محمد وائل بيدس كلية الهندسة والبترول الهندسة الكهربائية - أستاذ
3 - د. أبرار ناهس العنزي كلية طب الأسنان العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك
4 - د. أسماء محمود اليحيى كلية طب الأسنان العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك
5 - د. حامد هلال الحمادي كلية علوم الحاسوب العلوم - أستاذ مشارك
ثانيا: الكليات الإنسانية والاجتماعية
1 - د. سعاد عبدالعزيز الفريح التربية المناهج وطرق التدريس - أستاذ
2 - د. أمينة سالم الديحاني الآداب اللغة العربية وآدابها - أستاذ مشارك
3 - د. أنس فيصل التورة الحقوق القانون الخاص - أستاذ مشارك
4 - د. ثامر عموش المطيري الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك