توج نادي القادسية بدرع التفوق العام لكرة الماء للمرة السادسة في تاريخه بعدما أحرز 11 نقطة في مختلف بطولات اللعبة ليضيف الأصفر تفوق كرة الماء إلى درع التفوق للسباحة ليصبح رصيده في كأس التفوق العام للألعاب المائية 30 نقطة.



بدوره، أشاد مدير الألعاب المائية فيصل أبوالحسن بالمستويات المميزة التي قدمها سباحو الأصفر ولاعبو كرة الماء لهذا الموسم مما أهلهم للحصول على درعي التفوق للعبتين.



وأكد أبوالحسن أن القائمين على ألعاب ماء القادسية بمختلف الأجهزة الادارية والفنية والطبية بذلوا مجهودا كبيرا من خلال العمل المتواصل والدؤوب في سبيل تحقيق المزيد من البطولات.