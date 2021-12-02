أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع جاهزيتها وتكثيف الاستعدادات والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

ودعت رئاسة شؤؤن الحرمين ـ حسبما ذكرت القناة (السعودية) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ ضيوف الرحمن إلى ضرورة غسل اليدين واستخدام المطهرات، إضافة إلى ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والبعد عن لمس العينين والفم والأنف قدر المستطاع ، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون".

يأتي هذا عقب إعلان وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ، لمواطن قادم من شمال إفريقيا.