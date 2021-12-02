حاز أربعة نشطاء يكافحون من أجل حقوق الإنسان والمناخ والبيئة جائزة رايت لايفيلهوود للعام الحالي في حفل بستوكهولم

وغالبا ما يشار إلى هذه الجائزة باعتبارها جائزة نوبل البديلة.

وفاز بالجائزة لعام 2021 كل من المحامية الكاميرونية مارثي واندو، والناشط في مجال البيئة فلاديمير سليفياك، والناشطة المنتمية لعرقية "ويتسويتون" الكندية فريدا هوسون، والمبادرة الهندية القانونية من أجل الغابات والبيئة.

وتم إعلان الفائزين في أيلول/ سبتمبر قبل تسليم الجوائز لهم في الحفل.

وتمت الإشادة بواندو "لبنائها نموذجا لحماية الأطفال في نطاق المجتمع في مواجهة التمرد الإرهابي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في تشاد"، حسبما جاء في بيان عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة "رايت لايفيلهوود"، بينما لاقى سليفياك الثناء لدوره في إطلاق "المعارضة الشعبية للفحم والصناعات النووية في روسيا".

ودافعت هوسون عن ثقافة شعبها وأرضه ضد ما وصفته المؤسسة بأنه "مشاريع خطوط الأنابيب الكارثية".

وقوبلت المبادرة الهندية القانونية من أجل الغابات والبيئة بالإطراء على "عملها القانوني الابتكاري" في مساعدة الهنود على حماية الموارد البيئية.