هنأت رئيس مجلس ادارتي الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ونادي الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي الأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت وجميع انحاء العالم بالاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.



وقالت بورسلي ان هذه الاحتفالية تعد بمنزلة تجديد الدعوة الى منح المزيد من الاهتمام وتعزيز الوعي بقضايا هذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعا والتي تمثل 15% من سكان العالم لاسيما أن احتفال هذا العام يأتي في ظل العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة «كوفيد-19»، مما يتطلب مضاعفة الجهود وتضافرها لاحتواء وعلاج الآثار السلبية للجائحة على الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الحماية الصحية والاجتماعية ومنحهم جميع الفرص لتحقيق ذواتهم وإطلاق طاقاتهم وتهيئة البيئة الملائمة لدمجهم في المجتمع.



وثمنت بورسلي الجهود الرائدة التي تقوم بها الكويت حكومة ومؤسسات مجتمع مدني في رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتجلى في العديد من التشريعات والخطوات الجادة والعمل الدؤوب لتطوير كافة الامكانيات المتاحة صحيا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا لتهيئتهم للاندماج في المجتمع ومنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية بالبلاد.



وجددت الدعوة في هذه المناسبة الى كافة مؤسسات الدولة والمجتمع الى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكافة الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة بما يحقق التطلعات والطموح نحو المجتمع المثالي الذي نصبو إليه جميعا.