القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف امس بمشيخة الأزهر سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ .



وأكد السفير الذويخ أن الأزهر مؤسسة إسلامية عريقة تحظى بمكانة كبيرة عالميا بفضل ما تقدمه للعالم والشعوب العربية والإسلامية من منهج ديني معتدل وسماحة ووسطية تجسد حقيقة الإسلام، وأن الكويت تعتز بعلاقتها مع الأزهر والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية، بما يعكس متانة هذه العلاقات وأهميتها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



من جهته، أعرب شيخ الأزهر عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط الأزهر والكويت الشقيقة في المجالات العلمية والثقافية والعمل الإنساني والخيري، وأن الأزهر على مدار تاريخه الطويل يحرص على أداء رسالته العلمية والاجتماعية بالطريقة التي تناسب عراقة هذه المؤسسة ودورها المهم تجاه قضايا العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن الكويت تحتل مكانة طيبة في نفوس العرب والمسلمين.