صدر مؤخرا عن دار آفاق للنشر والتوزيع كتاب «الكويت كما بدت لي» للصحافي والباحث السوداني كمال أمين، وهو كتاب يجمع بين أدب الرحلات واليوميات والبحث الأكاديمي، حيث تناول المؤلف عبر مشاهداته ويومياته أهم العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي المعاصر في الزواج والأزياء والمطبخ وغيره. وقدم الكاتب على مدار صفحات الكتاب صورا متنوعة، نابضة بالحياة عن الكويت كمجتمع وثقافة وشعب له تاريخ عريق وهوية عربية وإسلامية تجلت عبر العصور المختلفة، كما لفت المؤلف الى أهمية الموقع الجغرافي وخصائصه المناخية وآثارها علي حياة شعب الكويت في الماضي والحاضر والمستقبل، مقدما في ذات السياق نبذة مختصرة عن جغرافية وتاريخ الكويت، متناولا أهم السمات التي شكلت ثقافة البلاد وهويتها الحضارية، حيث تحدث بالتفصيل عن الديوانية ومراحل تطورها وأدوارها في الماضي والحاضر.



وسرد المؤلف كذلك جانبا من تطور التعليم والحركة الأدبية والمسرح والصحافة، راصدا أهم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع بعد اكتشاف وتصدير النفط في جانب الطراز المعماري والبينة التحتية والخدمات الحضرية في مدن ومناطق الكويت.