أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا بعنوان «علم النفس الصحي من التعب الى الكارورشي «الموت المفاحئ» وهذا هو الإصدار رقم (217) من سلسلة المناهج العربية المؤلفة، والذي قامت بتأليفه أ.د. نعيمة بن يعقوب، استاذة التعليم العالي في علم النفس الإكلينيكي ـ جامعة الجزائر.



يعرض الكتاب مفهوم علم النفس الصحي، أو علم نفس الصحة الذي يُعد أحد الفروع الحديثة نسبيا في علم النفس، ويحتل الصدارة من حيث التخصصات التي تطرحها عديد من الجامعات العالمية الكبرى، وكان قد تأسس هذا العلم في أواخر سبعينيات القرن العشرين على يد جوزيف ماتارازو (Joseph Matarazzo) كنتيجة لتقدم الابحاث وغزارة نتائجها في مجال العلاقة المعقدة بين العقل والبدن، تلك العلاقة التي تؤثر على الصحة البدنية والنفسية، كما أنه يهتم بكيفية تأثير انفعالات الفرد وسلوكياته وعاداته الغذائية، وتفاعلاته الاجتماعية على صحته البدنية، وكذلك بكيفية تأثير الحالات المرضية البدنية على سلوك الفرد وحالته الانفعالية.



يقدم هذا الكتاب «علم النفس الصحي.. من التعب العصبي إلى الكاروشي» مدخلا إلى علم النفس الصحي وتعريفه وتحديد مجالاته، كما يستعرض الركائز التي يستخدمها علم النفس الصحي في دراسة القضايا الصحية المتمثلة في نمط الحياة، كذلك يستعرض مفهوم الصحة النفسية ومحدداتها، اضافة الى تعريف علم الصحة النفسية واهتماماته.