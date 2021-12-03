القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن و أ.ش.أ:



ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، امس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن «استغناء إدارة احد فنادق الأقصر عن العاملين»، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن «الفصل التعسفي للعاملين بفندق آخر».



وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن اللجنة تدعم العمال في كل حقوقهم وتهتم بمشكلاتهم بالتواصل والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.



وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلى أن لجنة القوى العاملة مستعدة لمناقشة مشروع قانون العمل بمجرد إحالته للجنة، وإخراج قانون يحمي حقوق العمال ويحافظ عليها، متابعا: «لم ولن نفرط في حق عامل».



وقال رئيس اللجنة: «بعد الرد الكتابي الذي ورد للجنة من الوزارة بالنسبة لحقوق العاملين، توصي اللجنة بمتابعة وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في الفندقين حتى يتسنى لكل عامل الحصول على حقه».



من جهة اخرى، كشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أنه تم استثمار حوالي 7.7 مليارات جنيه لتحسين أداء الشبكة الكهربائية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية خلال العام المالي 2020/2021، ما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام حوالي 189 مليار ك.و.س.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ـ في بيان ـ نجاح القطاع، بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التي تواجهه، ما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.



وأشار شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لجميع العملاء، وفقا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة.