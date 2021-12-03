القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة تتبع كل المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من جميع فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري.



جاء ذلك خلال حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي امس اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وتابع الرئيس السيسي عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الاختبارت حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.



كما ناقش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك في المعلومات العامة، مشيدا بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيعا بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.



كما أوصى الرئيس السيسى الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.