يعقد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر مؤتمرا صحافيا في السادسة مساء غد يتناول خلاله الحديث عن التفاصيل الخاصة باستضافة الكويت منافسات بطولة النخبة العربية التي تقام على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي خلال الفترة من 6 الى 12 ديسمبر الجاري، كما يلقي الضوء على عدد الدول المشاركة، والتحديات التي واجهت اللجنة المنظمة في ظل الوضع الصحي العالمي الراهن.



وحرص الاتحاد على تطبيق كل الاشتراطات الصحية المقررة من قبل المنظومة الصحية حرصا على سلامة الجميع، كما سيوضح الجابر الأهداف التي من أجلها تمت استضافة البطولة التي تعد حدث رياضيا عربيا مميزا.