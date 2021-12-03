عبدالعزيز جاسم



قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة كرة جميلة مع بداية دوري stc للدرجة الممتازة هذا الموسم، بقيادة مدربه الصربي داركو نيستروفيتش، فسجل فوزين مستحقين بكرة هجومية محببة للمشاهد، وباعثة للأمل في قلوب عشاق «البرتقالي» بالفوز بلقب الدوري الممتاز بعد طول غياب. «الأنباء» التقت مدرب الفريق داركو، في مهمته الثانية بالكويت، حيث سبق له الإشراف على العربي لموسمين.



بداية، ذكر داركو أنه ليس بغريب على الكرة الكويتية، ويعرف جيدا أغلب فرقها، وخاصة كاظمة الذي يمتاز بوفرة اللاعبين المميزين، واليوم لديه ما لا يقل عن 7 لاعبين في المنتخب مع الأولمبي والأول، وهذا الأمر جيد لمستقبل الفريق بكل تأكيد، وكما قلت سابقا ان توافر محترفين على درجة عالية من الجودة الفنية، فكاظمة من شأنه تحقيق نتائج جيدة لافتة سواء في الدوري أو الكأس، وعلى اللاعبين دائما التحلي بروح الفريق، فهي الطريق للبطولات.



وأضاف داركو أن من شأن خلق بيئة رياضية وتنافسية مناسبة تعزيز الدافعية لدى اللاعبين، ولعل ما يبعث على التفاؤل أن جميع اللاعبين يقدمون 100% من عطائهم كل يوم لأجل الفريق.



وبشأن الطريقة التي يرغب أن يلعب بها كاظمة، قال داركو: «لعب الفريق في السابق بعدة طرق مختلفة غلب عليها طابع الاستحواذ، دونما اتقان لكيفية نقل الكرة أثناء الهجوم، أو كيفية استعادتها بعد فقدانها، وهي نقاط مهمة لمن يسعى للمنافسة، أو لأي فريق يعد قوي الجانب، وأسعى من وجهة نظري إلى تقديم كرة جاذبة، لا تخلو من الضغط الكبير على الخصم، والمراقبة الشديدة (رجل لرجل)، مع انضباط تكتيكي واضح».



وعن الأقرب للظفر بلقب الدوري الممتاز، والفرق المنافسة على المراكز الأولى، أكد داركو أن العربي يعد المرشح الأول من وجهة نظره، مبينا أن الاخضر هو الأفضل حاليا، ولديه استقرار فني، بالإضافة إلى المحترفين الذين أثبتوا كفاءتهم الفنية، ولعل منافسه الأقرب سيكون القادسية، ثم كاظمة.