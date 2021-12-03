أعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بأداء فريقه في الفوز على مضيفه وجاره إيفرتون 4-1 في ديربي «الميرسيسايد» ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي تصريحات أخرى لشبكة «أمازون برايم» للبث الرقمي التدفقي، عبر كلوب عن إعجابه بكيفية تسجيل صلاح هدفه الثاني في اللقاء، وقال: «لقد كان غاضبا بعد المباراة! أراد أن يسجل الهدف الثالث الشخصي له، أنا لا آخذ هذه الأشياء على هذا النحو، أما بالنسبة لهدفه الثاني فعليك استغلال هذا النوع من الأخطاء، لقد وضع صلاح لاعب إيفرتون شيموس تحت ضغط للفوز بتلك الكرة، ثم تحولت إلى فرصة جيدة للتسجيل».



وحملت رباعية «الريدز» توقيع كل من جوردان هيندرسون (9)، وصلاح (19 و64) والبرتغالي ديوغو جوتا (79)، فيما جاء هدف «التوفيز» الوحيد عن طريق ديماري جراي (38).



ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف المتصدر تشلسي ونقطة واحدة خلف الوصيف مان سيتي، كما رفع صلاح رصيده التهديفي الى 13 هدفا في صدارة ترتيب هدافي «البريمييرليغ».



وبعد فوز تشلسي على واتفورد 2-1، اعترف مدرب «البلوز» توماس توخيل بأن فريقه كان محظوظا بالفوز والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال توخيل: «كنا محظوظين. يجب علينا الاعتراف بذلك. لم نصل إلى مستوانا. لم نكن مستعدين لهذه المباراة. اللوم يقع على عاتقنا. لم نقاتل». وبعدما توقفت مباراة تشلسي وواتفورد بعض الوقت بسبب حالة صحية في المدرجات تطلبت الانعاش، عانى رجال المدرب توخيل لحسم النتيجة، حيث انتظر الضيوف حتى الدقيقة 73 لتسجيل هدف الفوز عن طريق المغربي حكيم زياش، وذلك بعدما كان «البلوز» افتتحوا التسجيل عبر الشاب مايسون ماونت (29)، قبل ان يعادل النيجيري إمانويل دينيس النتيجة لأصحاب الارض قبل دقيقتين من نهاية الشوط الاول (43). وواصل مان سيتي تضييق الخناق على تشلسي وتمكن من العودة بالنقاط الثلاث من مواجهته امام مضيفه استون فيلا 2-1.



سجل لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا كل من البرتغاليين روبن دياش (27) وبرناردو سيلفا (43)، فيما سجل هدف اصحاب الارض أولي واتكينز (47).



وفي بقية اللقاءات، اكتفى وولفرهامبتون بالتعادل السلبي امام بيرنلي، فيما تعادل ساوثمبتون وليستر سيتي 2-2، ووست هام يونايتد وبرايتون 1-1.



هذا، وتفتتح مساء غد السبت مباريات المرحلة الـ 15 من المسابقة، والتي تشهد خوض أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لاختبارات صعبة خارج، حيث يلتقي وست هام مع تشلسي، وولفرهامبتون مع ليفربول، وواتفورد مع مان سيتي، وساوثمبتون مع برايتون، ونيوكاسل مع بيرنلي.