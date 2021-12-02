على أولياء الأمور توعية أبنائهم بالآثار القانونية للمشاجرات والعنف حفاظاً على مستقبلهم

هاتف الطوارئ (112) يعمل مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أعمال عنف أو مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور





ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وتكليف معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بوضع حلول سريعة للقضاء على ظاهرة العنف والمشاجرات بين الشباب، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح.



بدأت قطاعات وزارة الداخلية الميدانية المشاركة في التصدي لظاهرة المشاجرات والعنف في المجتمع والقضاء عليها، في تطبيق الإجراءات الفورية التي أقرتها في اجتماعها الأخير بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.



وفي هذا السياق نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية موسعة على عدد من المناطق خاصةأماكن تجمعات الشباب في المجمعات التجارية والشوارع الرئيسية، وكذلك الواجهات البحرية ومناطق المشي القريبة من الشواطئ بالإضافة إلى الحدائق العامة وتم ضبط عدد من المخالفين، وحجز (6) مركبات في كراج الحجز.

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات الأمنية على كل أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، والتصدي للظواهر السلبية، وتدعو أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة البعد عن السلوكيات السلبية والمشاجرات وإزعاج الآخرين والالتزام بالآداب العامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أعمال عنف أو مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور، مؤكدة أن التدخل المبكر وسرعة الاستجابة الأمنية لبلاغات العنف والمشاجرات تحول دون تفاقم المشكلة وتحفظ الأرواح والممتلكات.