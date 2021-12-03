رشيد الفعم



اعتمد ديوان الخدمة المدنية كشوف موظفي «الصحة» المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية بعد تعديلها من قبل الوزارة وإرسالها إلى وزارة المالية. وقالت رئيسة الديوان مريم العقيل في كتاب موجه إلى وكيل وزارة المالية، انه لا توجد أي ملاحظات على هذه الكشوف وفقا لآلية تحديد فئات المكافأة الواردة بقرار مجلس الوزراء في 25 مايو 2020. وأوضحت العقيل أن المبلغ الإجمالي المطلوب للصرف يقدر بـ 174.94 مليون دينار، على أن تتحمل وزارة الصحة مسؤولية صحة أعداد الموظفين وعدد الأيام المحتسبة لكل موظف. وزادت: على وزارة الصحة مراعاة القيود الواردة على القانون 4 /2021 عند القيام بصرف المكافأة مع مراعاة القواعد واللوائح المتبعة.