أكد الصيدلاني حسن الرميض أهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية التي تصرف للمرضى حسب نوع المرض ومدة العلاج، حيث ان ذلك يسهم بوقايتهم من الكثير من المضاعفات الصحية، وذلك بمناسبة الاسبوع العالمي لرفع الوعي بالمضادات الحيوية.



وقال الرميض: باختصار هناك مجموعة من المعلومات الهامة المتعلقة باستخدام المضاد الحيوي، الأولى عندما يكتب الطبيب للمريض مضادا حيويا فإن عليه أن لا يتوقف عن استخدام المضاد قبل انتهاء المدة المحددة له، محذرا من إيقافه بمجرد شعور المريض بالتحسن.



أما المعلومة الثانية فتتعلق بسؤال الصيدلي كمية العلاج سواء كانت (شرابا أو كبسولات) وعن عدد المرات في اليوم ‏ومدة انتهاء اخذ المضاد الحيوي، والمعلومة الثالثة أنه لا تشارك أي مريض مضادك الحيوي لأن له نفس الاعراض التي أحسست بها، لأن هناك أمراضا مختلفة تحمل بعض الأعراض المتشابهة.



وبالنسبة للمعلومة الرابعة فهي ألا تفكر بأخذ المضاد من دون الرجوع إلى الطبيب المختص، فصحتك اهم من ألا تخصص لها وقتا كافيا للاستشارة الطبية، وقد نشرت عدة دراسات محكمة ذكرت أن الاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الأمعاء وهذا بدوره يؤدي ‏إلى ‏ظهور أعراض ما يصطلح عليه ‏التهاب القولون الكاذب pseudomembranous colitis الذي تسببه بكتيريا clostridium difficile، والمعلومة الخامسة والأخيرة هي أن مصطلح مقاومات البكتيرياbacterial resistance ‏تعتبر مصطلحا خطيرا ويعني مقاومة البكتيريا لأنواع كثيرة من المضادات الحيوية وهو نتيجة العشوائية وعدم استشارة المختص في تناول وأخذ المضاد الحيوي.



وفي الختام، نصح الرميض الجميع بتذكر استشارة الطبيب بشكل دائم في أخذ المضادات وألا يترددوا في سؤال الصيدلي عن الاستخدام الصحيح لأي علاج.