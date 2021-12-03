أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك الثلاثاء، أنه تلقى تبرعا ماليا يبلغ 125 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخه، والذي من شأنه أن يمكنه من استكمال مشروع تجديد أطلق قبل أكثر من عقد.



وهذا التبرع النقدي غير المسبوق قدمه أوسكار تانغ وزوجته أغنيس هسو-تانغ، وهما زوجان أميركيان من أصل صيني. وكان قد هرب تانغ من الصين عام 1948 ولجأ إلى الولايات المتحدة عدما كان في الحادية عشرة من العمر قبل أن يجمع ثروته من خلال العمل بقطاع التمويل.



والمبلغ الذي تحصل عليه المتحف سيستخدم في تجديد غرف متحف نيويورك المخصص للفن الحديث والمعاصر، وفق بيان. وسيطلق على المساحات الجديدة اسم الزوجين تانغ.



وأشار المتحف إلى أنه كان يسعى لتجديد صالات عرض الفنون الحديثة والمعاصرة منذ أكثر من عقد.